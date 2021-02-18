 Шахтар розпочав реалізацію квитків на домашній матч з Маккабі | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар розпочав реалізацію квитків на домашній матч з Маккабі

Сьогодні 18:25 450 0
Продаж пройде в кілька етапів
Шахтар розпочав реалізацію квитків на домашній матч з Маккабі
#Шахтар, #Маккабі

Джерело - ФК Шахтар.

Шахтар розпочав реалізацію квитків на домашній поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи проти Маккабі ТА, який відбудеться 25 лютого на НСК Олімпійський.

Про це повідомляє пресслужба гірників.

Матч розпочнеться о 19:55.

Продаж пройде в кілька етапів. Пріоритетне право покупки буде у власників абонементів.

1-й етап (з 18 лютого). Придбати квитки на матч з Маккабі ТА можуть власники абонементів всіх сезонів починаючи з сезону-2013/14 включно. Для них діє спеціальна знижка: -10% від вартості квитка у вільному продажі (2 тікета в руки).

На цьому ж етапі пріоритетна можливість купити квитки - у передплатників Shakhtar Club.

2-й етап (з 20 лютого). Старт вільного продажу. Квитки доступні на офіційному сайті гірників або в мобільному додатку FC Shakhtar (Google Play і App Store).

Стартова вартість квитків:

Standard: 100, 150, 200, 300, 500 і 700 гривень;

The Club (снек-меню): 1 000/1 500 гривень;

The Lounge (з пакетом гостинності): 4 000 гривень;

Sky Box: 6 000-10 000 гривень.

Всі квитки - іменні. Вболівальники на вимогу повинні бути готові пред'явити на вході посвідчення особи.

Відзначається, що відвідувачі повинні дотримуватися всіх санітарних норм і правил.

Раніше, Каштру назвав заявку Шахтаря на матч з Маккабі.

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