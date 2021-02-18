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Венгер розкритикував новий формат Ліги чемпіонів

Сьогодні 16:55 221 0
Відомий фахівець упевнений, що клуби просто хочуть більше грошей
Венгер розкритикував новий формат Ліги чемпіонів
#Венгер

Джерело - beIN Sports.

Колишній тренер лондонського Арсеналу Арсен Венгер негативно ставиться до запропонованого нового формату Ліги чемпіонів.

Про це заявив сам фахівець.

"Щоб пояснити просто і чесно, скажу так - клуби завжди хочуть більше грошей. І щоб отримати більше доходів, їм потрібно більше матчів, які гарантовано будуть зіграні. Але вболівальникам потрібно більше важливих і важливих матчів.

Сучасний футбол повинен знайти компроміс між збільшенням доходів клубів і бажаннями фанатів, які хочуть прості і ясні турніри зі змістом. А ще є ЗМІ, які починають диктувати, що потрібно робити. Так що нас чекає серйозна битва в майбутньому.

Особисто я вважаю, що запропонована модель Ліги чемпіонів мені зовсім не подобається", - сказав Венгер.

Нагадаємо, Лігу чемпіоном хочуть розширити до 36 учасників, а також скасувати груповий етап, замість якого будуть проходити матчі за швейцарською системою. Таким чином, команди гратимуть як мінімум 10 матчів з різними суперниками.

Раніше, Мбаппе міг безплатно перейти в Арсенал.

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