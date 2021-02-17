 Порту сенсаційно переміг Ювентус, Севілья програла Боруссії у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо - Брюгге: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 20:44 752
Порту сенсаційно переміг Ювентус, Севілья програла Боруссії у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 23:53 59
Маккабі Тель-Авів - Шахтар Донецьк: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 22:21 242
Луческу: Хто буде грати - це я вирішу завтра
Сьогодні 17:54 492
Ліга Європи. Маккабі Тель-Авів - Шахтар Донецьк: онлайн-трансляція
Сьогодні 17:17 2618
Прима посів 9-е місце в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу
Сьогодні 17:12 951
ЧС-2021. Чоловіки. Індивідуальна гонка 20 км: Як це було
Сьогодні 17:12 9225
Ліга Європи. Динамо Київ - Брюгге: онлайн-трансляція
Сьогодні 15:20 3329
УЄФА перенесла початок матчу Динамо - Брюгге
Сьогодні 14:38 3469
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал
Сьогодні 11:54 3531
Блоги
Захисник Ювентуса привіз м'яч у свої ворота уже на другій хвилині
Захисник Ювентуса привіз м'яч у свої ворота уже на другій хвилині Valeriy Ruchka
Сьогодні 22:26 501
Його повітряності - 58! Найвідоміший у історії слем-данк у виконанні Майкла Джордана
Його повітряності - 58! Найвідоміший у історії слем-данк у виконанні Майкла Джордана Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:31 554
Як Майкл Джордан обирав собі кросівки. Історія контракту, який змінив світ
Як Майкл Джордан обирав собі кросівки. Історія контракту, який змінив світ Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:23 809
Хет-трик Шевченка на Камп Ноу та приниження Барселони від Динамо
Хет-трик Шевченка на Камп Ноу та приниження Барселони від Динамо Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:00 569
Василю Ломаченку - 33! Чемпіон, що розчарував українців
Василю Ломаченку - 33! Чемпіон, що розчарував українців Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:30 1521
Горе-спонсор Динамо, травми Маліновського та все про повернення українського футболу - ТаТоТаке
Горе-спонсор Динамо, травми Маліновського та все про повернення українського футболу - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
15.02.2021 17:39 575
Під час гонки Дайтона 500 сталася аварія року. Зіткнулися одразу 16 авто
Під час гонки Дайтона 500 сталася аварія року. Зіткнулися одразу 16 авто Valeriy Ruchka
15.02.2021 16:57 795
Про біатлоністів у Сочі, Динамо та Шевченка. Як Зеленський і компанія висміювали український спорт
Про біатлоністів у Сочі, Динамо та Шевченка. Як Зеленський і компанія висміювали український спорт Valeriy Ruchka
15.02.2021 14:51 3510
Це сталося. 15-річний данець перервав рекордну серію з 535 перемог у FIFA 21
Це сталося. 15-річний данець перервав рекордну серію з 535 перемог у FIFA 21 Valeriy Ruchka
14.02.2021 21:18 990
Цітаішвілі забив перший гол за Ворсклу в офіційних матчах
Цітаішвілі забив перший гол за Ворсклу в офіційних матчах Valeriy Ruchka
14.02.2021 18:35 1456
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:53 Футбол Порту сенсаційно переміг Ювентус, Севілья програла Боруссії у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 59
23:52 Футбол Марсель переміг Ніццу у 11 турі Ліги 1 49
23:41 Футбол Брат Погба продовжить кар'єру у Словенії 106
23:25 Футбол Севілья цікавиться нападником Ліверпуля 195
23:09 Хокей. УХЛ Маріуполь - Кременчук 1:5. Огляд матчу 245
22:54 Бокс Бронер: Моя мета - стати п'ятиразовим чемпіоном світу 326
22:40 Футбол Тренер Маккабі: Ми не боїмося Шахтаря 276
22:26 Блог Захисник Ювентуса привіз м'яч у свої ворота уже на другій хвилині 501
22:25 Футбол Каштру: Мої амбіції змушують Шахтар ставати сильнішим 309
22:21 Футбол Маккабі Тель-Авів - Шахтар Донецьк: анонс і прогноз на матч Ліги Європи 242
22:13 Футбол Леванте та Атлетіко не виявили сильнішого у 2 турі Ла-Ліги 333
22:02 Хокей. УХЛ Кременчук розгромив Маріуполь у 35 турі УХЛ 355
21:55 Футбол Бернлі зіграв внічию Фулгемом у 17 турі АПЛ 325
21:40 Хокей. УХЛ Білий Барс - Донбас 2:3. Огляд матчу 448
21:26 Гандбол Мотор програв Веспрему у Лізі чемпіонів ЄГФ 639
21:10 Футбол Анрі може очолити Борнмут 475
20:55 Біатлон Прима: Сьогодні не відчував себе дуже добре 587
20:44 Футбол Динамо - Брюгге: анонс і прогноз на матч Ліги Європи 752
20:41 Футбол Каштру - про контракт: Подивимося, де буду працювати у наступному році 663
20:26 Хокей. УХЛ Донбас з труднощами переграв Білий Барс у 35 турі УХЛ 688
20:11 Футбол Верес зіграв внічию з латвійцями у контрольному матчі 651
19:55 Футбол Забарний повернувся до загальної групи Динамо перед матчем з Брюгге 794
19:39 Біатлон Підручний: Стрільба у мене взагалі відсутня 985
19:25 Футбол Названо найрезультативнішого захисника XXI століття 1021
19:09 Біатлон Став відомий склад збірної України на сингл-мікст 1051

Порту сенсаційно переміг Ювентус, Севілья програла Боруссії у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні 23:53 59 0
Голанд оформив дубль у матчі з Севільєю
Порту сенсаційно переміг Ювентус, Севілья програла Боруссії у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
#Порту, #Ювентус, #Севілья, #Боруссія

Джерело - Чемпіон.

У перших матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Порту приймав Ювентус, а дортмундська Боруссія завітала в гості до Севільї.

Туринці з рахунком 1:2 зазнали поразки у Португалії. Дортмундська Боруссія здобула вольову виїзну перемогу над Севільєю. 

Ліга чемпіонів
1/8 фіналу
Перший матч, 17 лютого

Порту - Ювентус 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 2 Таремі, 2:0 - 46 Марега, 2:1 - 82 К’єза

Севілья - Боруссія Д 2:3 (1:3)

Голи: 1:0 - 7 Сусо, 1:1 - 19 Дахуд, 1:2 - 27 Голанд, 1:3 - 43 Голанд, 2:3 - 84 Де Йонг

Раніше, ПСЖ на виїзді розгромив Барселону у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Коментарі ()