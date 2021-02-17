Порту сенсаційно переміг Ювентус, Севілья програла Боруссії у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
У перших матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Порту приймав Ювентус, а дортмундська Боруссія завітала в гості до Севільї.
Туринці з рахунком 1:2 зазнали поразки у Португалії. Дортмундська Боруссія здобула вольову виїзну перемогу над Севільєю.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу
Перший матч, 17 лютого
Порту - Ювентус 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 2 Таремі, 2:0 - 46 Марега, 2:1 - 82 К’єза
Севілья - Боруссія Д 2:3 (1:3)
Голи: 1:0 - 7 Сусо, 1:1 - 19 Дахуд, 1:2 - 27 Голанд, 1:3 - 43 Голанд, 2:3 - 84 Де Йонг
Раніше, ПСЖ на виїзді розгромив Барселону у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.