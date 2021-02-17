 Каштру: Мої амбіції змушують Шахтар ставати сильнішим | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо - Брюгге: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 20:44 751
Порту сенсаційно переміг Ювентус, Севілья програла Боруссії у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 23:53 55
Маккабі Тель-Авів - Шахтар Донецьк: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 22:21 241
Луческу: Хто буде грати - це я вирішу завтра
Сьогодні 17:54 492
Ліга Європи. Маккабі Тель-Авів - Шахтар Донецьк: онлайн-трансляція
Сьогодні 17:17 2617
Прима посів 9-е місце в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу
Сьогодні 17:12 951
ЧС-2021. Чоловіки. Індивідуальна гонка 20 км: Як це було
Сьогодні 17:12 9225
Ліга Європи. Динамо Київ - Брюгге: онлайн-трансляція
Сьогодні 15:20 3329
УЄФА перенесла початок матчу Динамо - Брюгге
Сьогодні 14:38 3469
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал
Сьогодні 11:54 3531
Блоги
Захисник Ювентуса привіз м'яч у свої ворота уже на другій хвилині
Захисник Ювентуса привіз м'яч у свої ворота уже на другій хвилині Valeriy Ruchka
Сьогодні 22:26 496
Його повітряності - 58! Найвідоміший у історії слем-данк у виконанні Майкла Джордана
Його повітряності - 58! Найвідоміший у історії слем-данк у виконанні Майкла Джордана Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:31 549
Як Майкл Джордан обирав собі кросівки. Історія контракту, який змінив світ
Як Майкл Джордан обирав собі кросівки. Історія контракту, який змінив світ Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:23 799
Хет-трик Шевченка на Камп Ноу та приниження Барселони від Динамо
Хет-трик Шевченка на Камп Ноу та приниження Барселони від Динамо Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:00 569
Василю Ломаченку - 33! Чемпіон, що розчарував українців
Василю Ломаченку - 33! Чемпіон, що розчарував українців Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:30 1516
Горе-спонсор Динамо, травми Маліновського та все про повернення українського футболу - ТаТоТаке
Горе-спонсор Динамо, травми Маліновського та все про повернення українського футболу - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
15.02.2021 17:39 575
Під час гонки Дайтона 500 сталася аварія року. Зіткнулися одразу 16 авто
Під час гонки Дайтона 500 сталася аварія року. Зіткнулися одразу 16 авто Valeriy Ruchka
15.02.2021 16:57 793
Про біатлоністів у Сочі, Динамо та Шевченка. Як Зеленський і компанія висміювали український спорт
Про біатлоністів у Сочі, Динамо та Шевченка. Як Зеленський і компанія висміювали український спорт Valeriy Ruchka
15.02.2021 14:51 3510
Це сталося. 15-річний данець перервав рекордну серію з 535 перемог у FIFA 21
Це сталося. 15-річний данець перервав рекордну серію з 535 перемог у FIFA 21 Valeriy Ruchka
14.02.2021 21:18 990
Цітаішвілі забив перший гол за Ворсклу в офіційних матчах
Цітаішвілі забив перший гол за Ворсклу в офіційних матчах Valeriy Ruchka
14.02.2021 18:35 1456
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:53 Футбол Порту сенсаційно переміг Ювентус, Севілья програла Боруссії у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 55
23:52 Футбол Марсель переміг Ніццу у 11 турі Ліги 1 43
23:41 Футбол Брат Погба продовжить кар'єру у Словенії 103
23:25 Футбол Севілья цікавиться нападником Ліверпуля 191
23:09 Хокей. УХЛ Маріуполь - Кременчук 1:5. Огляд матчу 243
22:54 Бокс Бронер: Моя мета - стати п'ятиразовим чемпіоном світу 324
22:40 Футбол Тренер Маккабі: Ми не боїмося Шахтаря 274
22:26 Блог Захисник Ювентуса привіз м'яч у свої ворота уже на другій хвилині 501
22:25 Футбол Каштру: Мої амбіції змушують Шахтар ставати сильнішим 307
22:21 Футбол Маккабі Тель-Авів - Шахтар Донецьк: анонс і прогноз на матч Ліги Європи 241
22:13 Футбол Леванте та Атлетіко не виявили сильнішого у 2 турі Ла-Ліги 331
22:02 Хокей. УХЛ Кременчук розгромив Маріуполь у 35 турі УХЛ 354
21:55 Футбол Бернлі зіграв внічию Фулгемом у 17 турі АПЛ 324
21:40 Хокей. УХЛ Білий Барс - Донбас 2:3. Огляд матчу 447
21:26 Гандбол Мотор програв Веспрему у Лізі чемпіонів ЄГФ 638
21:10 Футбол Анрі може очолити Борнмут 474
20:55 Біатлон Прима: Сьогодні не відчував себе дуже добре 585
20:44 Футбол Динамо - Брюгге: анонс і прогноз на матч Ліги Європи 751
20:41 Футбол Каштру - про контракт: Подивимося, де буду працювати у наступному році 660
20:26 Хокей. УХЛ Донбас з труднощами переграв Білий Барс у 35 турі УХЛ 687
20:11 Футбол Верес зіграв внічию з латвійцями у контрольному матчі 650
19:55 Футбол Забарний повернувся до загальної групи Динамо перед матчем з Брюгге 792
19:39 Біатлон Підручний: Стрільба у мене взагалі відсутня 984
19:25 Футбол Названо найрезультативнішого захисника XXI століття 1019
19:09 Біатлон Став відомий склад збірної України на сингл-мікст 1050

Каштру: Мої амбіції змушують Шахтар ставати сильнішим

Сьогодні 22:25 307 0
Португальський фахівець - про матч з Маккабі
Каштру: Мої амбіції змушують Шахтар ставати сильнішим
#Каштру, #Шахтар

Джерело - isport.ua.

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру напередодні матчу 1/16 фіналу Ліги Європи раніше бачив три матчі за участі Маккабі.

Про це заявив сам фахівець.

"Найчастіше наша аналітичний відділ переглядає 6-7 матчів суперника. Особисто я бачив три поєдинки Маккабі. Розумію, що кожен суперник в єврокубках все сильніше і сильніше. Маккабі точно не відстає від них. З тих пір як команду очолив Патрік фон Леувен, вони чудово себе показують. у них шість перемог і одна нічия в семи останніх матчах.

В атаці вони підключають велика кількість гравців, але і в обороні впевнено діють. Ця команда проводить свої атаки з терпінням, тримає м'яч, не приймає необдуманих рішень і домінує. Це дуже гідний суперник

Намагаємося виправити проблеми з реалізацією. Коли я говорю про це, то маю на увазі нашу гру в останніх матчах чемпіонату України. Але не потрібно забувати, що в УПЛ ми - команда, яка забила найбільше м'ячів. Головне - створювати моменти і забивати ще більше. Можу сказати, що мої амбіції змушують Шахтар ставати ще сильнішим", - заявив Каштру.

Нагадаємо, що контракт португальського фахівця з донецьким клубом розрахований до липня 2021 року.

Поєдинок Маккабі Тель-Авів - Шахтар відбудеться у четвер, 18 лютого, початок о 22:00 за київським часом. 

Раніше, Каштру назвав заявку Шахтаря на матч з Маккабі.

Коментарі ()