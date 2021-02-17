Каштру: Мої амбіції змушують Шахтар ставати сильнішим

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру напередодні матчу 1/16 фіналу Ліги Європи раніше бачив три матчі за участі Маккабі.

Про це заявив сам фахівець.

"Найчастіше наша аналітичний відділ переглядає 6-7 матчів суперника. Особисто я бачив три поєдинки Маккабі. Розумію, що кожен суперник в єврокубках все сильніше і сильніше. Маккабі точно не відстає від них. З тих пір як команду очолив Патрік фон Леувен, вони чудово себе показують. у них шість перемог і одна нічия в семи останніх матчах.

В атаці вони підключають велика кількість гравців, але і в обороні впевнено діють. Ця команда проводить свої атаки з терпінням, тримає м'яч, не приймає необдуманих рішень і домінує. Це дуже гідний суперник

Намагаємося виправити проблеми з реалізацією. Коли я говорю про це, то маю на увазі нашу гру в останніх матчах чемпіонату України. Але не потрібно забувати, що в УПЛ ми - команда, яка забила найбільше м'ячів. Головне - створювати моменти і забивати ще більше. Можу сказати, що мої амбіції змушують Шахтар ставати ще сильнішим", - заявив Каштру.