 Каштру - про контракт: Подивимося, де буду працювати у наступному році | Футбол | Champion.com.ua
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Каштру - про контракт: Подивимося, де буду працювати у наступному році

Сьогодні 20:41 409 0
Фахівець дав зрозуміти, що зараз для нього головне - пройти Маккабі в Лізі Європи
Каштру - про контракт: Подивимося, де буду працювати у наступному році
#Каштру, #Шахтар

Джерело - iSport.ua.

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру напередодні матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти Маккабі не думає про можливе продовження свого контракту з гірниками.

Про це заявив сам фахівець.

"Зараз питання мого угоду абсолютно не змушує мене переживати. На першому місці - робота, потрібно підготуватися до наступного матчу. Я не переживаю про це, оскільки знаю, що в наступному році буду працювати. Де - подивимося далі. Зараз головне - обіграти Маккабі, відвезти звідси гідну перемогу.

Я вважаю, що треба закінчувати кожен день роботи з розумінням, що ти провів його гідно і з чистою совістю. Про решту я зараз не переживаю", - заявив Каштру.

Нагадаємо, що контракт португальського фахівця з донецьким клубом розрахований до липня 2021 року.

Поєдинок Маккабі Тель-Авів - Шахтар відбудеться у четвер, 18 лютого, початок о 22:00 за київським часом. 

Раніше, Каштру назвав заявку Шахтаря на матч з Маккабі.

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