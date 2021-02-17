Каштру - про контракт: Подивимося, де буду працювати у наступному році

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру напередодні матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти Маккабі не думає про можливе продовження свого контракту з гірниками.

Про це заявив сам фахівець.

"Зараз питання мого угоду абсолютно не змушує мене переживати. На першому місці - робота, потрібно підготуватися до наступного матчу. Я не переживаю про це, оскільки знаю, що в наступному році буду працювати. Де - подивимося далі. Зараз головне - обіграти Маккабі, відвезти звідси гідну перемогу.

Я вважаю, що треба закінчувати кожен день роботи з розумінням, що ти провів його гідно і з чистою совістю. Про решту я зараз не переживаю", - заявив Каштру.