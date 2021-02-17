Названо найрезультативнішого захисника XXI століття

Рамос забив 126 голів на клубному та міжнародному рівні

Капітан мадридського Реала Серхіо Рамос визнаний найрезультативнішим захисником XXI століття.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS).

Рамос забив 126 голів на клубному та міжнародному рівні. На другій позиції у рейтингу знаходиться Маркус Туліо Танака (104 голи, завершив кар'єру 2 роки тому). Тільки Серхіо та Маркус забили понад 100 м'ячів у XXI столітті.

Нагадаємо, іспанець - рекордсмен збірної за кількістю зіграних матчів (178) й здобутих перемог (130). Найкращий бомбардир серед захисників, які виступають у Ла Лізі в XXI столітті (74 голи).

Раніше, Реал знайшов заміну Рамосу.