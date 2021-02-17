 Названо найрезультативнішого захисника XXI століття | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Прима посів 9-е місце в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу
Сьогодні 17:12 683
Луческу: Хто буде грати - це я вирішу завтра
Сьогодні 17:54 300
Ліга Європи. Маккабі Тель-Авів - Шахтар Донецьк: онлайн-трансляція
Сьогодні 17:17 2475
ЧС-2021. Чоловіки. Індивідуальна гонка 20 км: Як це було
Сьогодні 17:12 8419
Ліга Європи. Динамо Київ - Брюгге: онлайн-трансляція
Сьогодні 15:20 3020
УЄФА перенесла початок матчу Динамо - Брюгге
Сьогодні 14:38 2870
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал
Сьогодні 11:54 3418
Сергій Балтача: Продали гравців на 150 мільйонів
Сьогодні 10:39 11816
Каштру назвав заявку Шахтаря на матч з Маккабі
Сьогодні 10:27 1449
Поклюка-2021. Розклад чемпіонату світу з біатлону, результати, трансляції
Сьогодні 10:22 25232
Блоги
Його повітряності - 58! Найвідоміший у історії слем-данк у виконанні Майкла Джордана
Його повітряності - 58! Найвідоміший у історії слем-данк у виконанні Майкла Джордана Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:31 249
Як Майкл Джордан обирав собі кросівки. Історія контракту, який змінив світ
Як Майкл Джордан обирав собі кросівки. Історія контракту, який змінив світ Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:23 607
Хет-трик Шевченка на Камп Ноу та приниження Барселони від Динамо
Хет-трик Шевченка на Камп Ноу та приниження Барселони від Динамо Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:00 511
Василю Ломаченку - 33! Чемпіон, що розчарував українців
Василю Ломаченку - 33! Чемпіон, що розчарував українців Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:30 1304
Легендарний гол Андрія Баля у ворота збірної Бразилії
Легендарний гол Андрія Баля у ворота збірної Бразилії Андрій Твердохліб
Вчора 19:13 4357
Визначили найкращий гол 2020 року в Україні
Визначили найкращий гол 2020 року в Україні Valeriy Ruchka
15.02.2021 22:11 1158
Українська тенісистка зіграла разом із скандальним блогером
Українська тенісистка зіграла разом із скандальним блогером Valeriy Ruchka
15.02.2021 20:27 1130
Золота колекція. Майк Тайсон - Евандер Холіфілд: поєдинки в яких було все. Відео бою
Золота колекція. Майк Тайсон - Евандер Холіфілд: поєдинки в яких було все. Відео бою Valeriy Ruchka
15.02.2021 19:44 4226
Я кайфую. Усик і Ломаченко показали як відновлюються після тренувань
Я кайфую. Усик і Ломаченко показали як відновлюються після тренувань Valeriy Ruchka
15.02.2021 19:07 1397
Горе-спонсор Динамо, травми Маліновського та все про повернення українського футболу - ТаТоТаке
Горе-спонсор Динамо, травми Маліновського та все про повернення українського футболу - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
15.02.2021 17:39 565
Під час гонки Дайтона 500 сталася аварія року. Зіткнулися одразу 16 авто
Під час гонки Дайтона 500 сталася аварія року. Зіткнулися одразу 16 авто Valeriy Ruchka
15.02.2021 16:57 780
Про біатлоністів у Сочі, Динамо та Шевченка. Як Зеленський і компанія висміювали український спорт
Про біатлоністів у Сочі, Динамо та Шевченка. Як Зеленський і компанія висміювали український спорт Valeriy Ruchka
15.02.2021 14:51 3492
Це сталося. 15-річний данець перервав рекордну серію з 535 перемог у FIFA 21
Це сталося. 15-річний данець перервав рекордну серію з 535 перемог у FIFA 21 Valeriy Ruchka
14.02.2021 21:18 980
Цітаішвілі забив перший гол за Ворсклу в офіційних матчах
Цітаішвілі забив перший гол за Ворсклу в офіційних матчах Valeriy Ruchka
14.02.2021 18:35 1449
Аталанта українською привітала Коваленка з Днем народження
Аталанта українською привітала Коваленка з Днем народження Valeriy Ruchka
14.02.2021 16:19 4213
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:39 Біатлон Підручний: Стрільба у мене взагалі відсутня 228
19:25 Футбол Названо найрезультативнішого захисника XXI століття 281
19:09 Біатлон Став відомий склад збірної України на сингл-мікст 442
18:55 Футбол УЄФА скасувала розіграш Юнацької ліги УЄФА в сезоні-2020/21 296
18:43 Футбол Суркіс: Якщо гол Вереса порівнюють з ван Бастеном... Я тоді Пеле 845 1
18:31 Блог Його повітряності - 58! Найвідоміший у історії слем-данк у виконанні Майкла Джордана 256
18:24 Футбол ПСЖ повісив цінник на Мбаппе 1073
18:10 Бокс Гарсія: Ломаченко і раніше буде домінувати в легкій вазі, якщо захоче 528 1
18:00 Кіберспорт Lviv Boars переграв Budivelnyk Gaming у чемпіонаті України 325
17:54 Футбол Луческу: Хто буде грати - це я вирішу завтра 300
17:41 Футбол Баварія бажає підписати лідера Ренна 494
17:30 Кіберспорт Ternopil Gaming переміг Odessa Gaming у чемпіонаті України 439
17:26 Футбол Реал знайшов заміну Рамосу 948
17:17 Футбол Ліга Європи. Маккабі Тель-Авів - Шахтар Донецьк: онлайн-трансляція 2475
17:12 Біатлон ЧС-2021. Чоловіки. Індивідуальна гонка 20 км: Як це було 8419
17:12 Біатлон Прима посів 9-е місце в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу 683
16:54 Футбол В УАФ пояснили, чому Монзуль не отримувала призначення на матчі УПЛ 1072
16:39 Бокс Гарсія порадив Лопесу провести бій-реванш з Ломаченком 1155
16:24 Футбол Вірусолог розкритикував Брюгге через спалах коронавірусу в команді 781
16:23 Блог Як Майкл Джордан обирав собі кросівки. Історія контракту, який змінив світ 611
16:09 Футбол Чорноморець завдяки дублю Кравченка розгромив Епіцентр у контрольному матчі 832
15:55 Футбол Михалик повернувся у Волинь 1319
15:42 Теніс Стали відомі півфіналісти Australian Open-2021 у чоловічій сітці 1145
15:33 Пряма трансляція ЧС з біатлону в Поклюці. Чоловіки. Індивідуальна гонка: онлайн-трансляція. LIVE 1499
15:27 Біатлон Двоє українок у ТОП-10 індивідуальної гонки на Кубку IBU 829

Названо найрезультативнішого захисника XXI століття

Сьогодні 19:25 281 0
Рамос забив 126 голів на клубному та міжнародному рівні
Названо найрезультативнішого захисника XXI століття
#Рамос, #Реал

Джерело - UA-футбол.

Капітан мадридського Реала Серхіо Рамос визнаний найрезультативнішим захисником XXI століття.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS).

Рамос забив 126 голів на клубному та міжнародному рівні. На другій позиції у рейтингу знаходиться Маркус Туліо Танака (104 голи, завершив кар'єру 2 роки тому). Тільки Серхіо та Маркус забили понад 100 м'ячів у XXI столітті.

Нагадаємо, іспанець - рекордсмен збірної за кількістю зіграних матчів (178) й здобутих перемог (130). Найкращий бомбардир серед захисників, які виступають у Ла Лізі в XXI столітті (74 голи).

Раніше, Реал знайшов заміну Рамосу.

Коментарі ()