В УАФ пояснили, чому Монзуль не отримувала призначення на матчі УПЛ

Джерело - UA-Football.
Арбітр Катерина Монзуль бере участь у семінарі УЄФА щодо застосування VAR.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Також Монзуль 19 лютого працюватиме на матчі групового етапу кваліфікації Євро-2022 серед жінок Фінляндія - Португалія.
У зв'язку із зазначеним вище Комітет арбітрів УАФ тимчасово не призначає Катерину Монзуль на матчі української Прем’єр-ліги.
Нагадаємо, що раніше Комітети Української асоціації футболу призначили офіційних осіб на матчі 15-го туру УПЛ. Серед них не було Катерини Монзуль.