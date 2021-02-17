В УАФ пояснили, чому Монзуль не отримувала призначення на матчі УПЛ

Арбітр не отримувала призначення два тури поспіль

Арбітр Катерина Монзуль бере участь у семінарі УЄФА щодо застосування VAR.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Також Монзуль 19 лютого працюватиме на матчі групового етапу кваліфікації Євро-2022 серед жінок Фінляндія - Португалія.

У зв'язку із зазначеним вище Комітет арбітрів УАФ тимчасово не призначає Катерину Монзуль на матчі української Прем’єр-ліги.

Нагадаємо, що раніше Комітети Української асоціації футболу призначили офіційних осіб на матчі 15-го туру УПЛ. Серед них не було Катерини Монзуль.