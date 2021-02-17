Скрипник: Приємно, коли Зоря перемагає Динамо і Шахтар

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник поділився враженнями від визнання його найкращим тренером 2020 року на церемонії Футбольні зірки України.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"До перемоги ставлюся абсолютно спокійно. Приємно, що роботу тренерів професійно оцінюють. Мені і моїм близьким приємно. Я асоціюю це з тим, що саме Зоря отримала цей титул. Чи не особисто я. Це нагорода за той проведений важкий, інтенсивний, напружений, але водночас результативний для всіх нас рік.

Важливо: Скрипник – найкращий тренер УПЛ 2020 року

Я вдячний всім нашим працівникам клубу, моїм колегам з тренерського штабу і хлопцям, які цілий рік намагалися для досягнення результату. Працювали для всіх нас. Динамо і Шахтар - законодавці нашої футбольної моди, але приємно, коли перемагає Зоря і показує гідний рівень конкуренції", - відзначив Скрипник.