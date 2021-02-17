 Скрипник: Приємно, коли Зоря перемагає Динамо і Шахтар | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
ПСЖ на виїзді розгромив Барселону у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 2001
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал
Сьогодні 11:54 3210
Сергій Балтача: Продали гравців на 150 мільйонів
Сьогодні 10:39 10756
Поклюка-2021. Розклад чемпіонату світу з біатлону, результати, трансляції
Сьогодні 10:22 24447
ЧС-2021. Чоловіки. Індивідуальна гонка 20 км: ОНЛАЙН
Сьогодні 10:10 6422
Чемпіонат світу: Де дивитися онлайн чоловічу індивідуальну гонку
Сьогодні 08:00 3786
ЛЧ. РБ Лейпциг - Ліверпуль 0:2: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 00:18 4417
ЛЧ. Барселона - ПСЖ 1:4: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 00:17 5619
Лейпциг програв Ліверпулю у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 582
Ліга чемпіонів. Барселона - ПСЖ 1:4. Як це було
Вчора 23:52 6000
Блоги
Золота колекція. Майк Тайсон - Евандер Холіфілд: поєдинки в яких було все. Відео бою
Золота колекція. Майк Тайсон - Евандер Холіфілд: поєдинки в яких було все. Відео бою Valeriy Ruchka
15.02.2021 19:44 4211
Я кайфую. Усик і Ломаченко показали як відновлюються після тренувань
Я кайфую. Усик і Ломаченко показали як відновлюються після тренувань Valeriy Ruchka
15.02.2021 19:07 1347
Горе-спонсор Динамо, травми Маліновського та все про повернення українського футболу - ТаТоТаке
Горе-спонсор Динамо, травми Маліновського та все про повернення українського футболу - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
15.02.2021 17:39 547
Під час гонки Дайтона 500 сталася аварія року. Зіткнулися одразу 16 авто
Під час гонки Дайтона 500 сталася аварія року. Зіткнулися одразу 16 авто Valeriy Ruchka
15.02.2021 16:57 759
Про біатлоністів у Сочі, Динамо та Шевченка. Як Зеленський і компанія висміювали український спорт
Про біатлоністів у Сочі, Динамо та Шевченка. Як Зеленський і компанія висміювали український спорт Valeriy Ruchka
15.02.2021 14:51 3473
Це сталося. 15-річний данець перервав рекордну серію з 535 перемог у FIFA 21
Це сталося. 15-річний данець перервав рекордну серію з 535 перемог у FIFA 21 Valeriy Ruchka
14.02.2021 21:18 964
Цітаішвілі забив перший гол за Ворсклу в офіційних матчах
Цітаішвілі забив перший гол за Ворсклу в офіційних матчах Valeriy Ruchka
14.02.2021 18:35 1433
Аталанта українською привітала Коваленка з Днем народження
Аталанта українською привітала Коваленка з Днем народження Valeriy Ruchka
14.02.2021 16:19 4184
Відео дня. Мілевський з рукою на серці заспівав гімн України перед матчем УПЛ
Відео дня. Мілевський з рукою на серці заспівав гімн України перед матчем УПЛ Valeriy Ruchka
14.02.2021 11:00 1533
Іванісеня втратив зуб у матчі з Десною. Сьогодні він веде свою кохану під вінець
Іванісеня втратив зуб у матчі з Десною. Сьогодні він веде свою кохану під вінець Valeriy Ruchka
14.02.2021 09:48 1873
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:55 Футбол Лейпциг - Ліверпуль 0:2. Огляд матчу 40
14:38 Футбол УЄФА перенесла початок матчу Динамо - Брюгге 1041
14:25 Футбол В Україні дозволять грати матчі з глядачами 596
14:12 Футбол Легія узгодила з Динамо оренду Русина 443
13:55 Футбол Грізманн: Мбаппе буде на рівні Мессі та Роналду 474
13:36 Футбол Барселона - ПСЖ 1:4. Огляд матчу 536
13:22 Футбол Карпати запустили нову модель підтримки клубу 530
13:00 Футбол Скрипник: Приємно, коли Зоря перемагає Динамо і Шахтар 644
12:46 Футбол Мбаппе: Неймовірний матч, але ми ще нічого не добилися 735
12:34 Бокс Непереможному українському суперваговику знайшли суперника 1164
12:16 Теніс Визначилися всі півфіналістки Australian Open-2021 1248
11:58 Футбол Брюгге чекає несподіванка в Україні 1338 1
11:54 Футбол Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 3210
11:42 Футбол Вони злочинці: Комітет етики вивчить слова Федорчука про Селезньова 850
11:28 Футбол Початок матчу Динамо - Брюгге можуть перенести 2180
11:10 Футбол Севілья - Боруссія Д: Де дивитися матч Ліги чемпіонів 625
10:55 Футбол Матч Динамо з Брюгге може відбутися з глядачами - ЗМІ 1388
10:41 Футбол Порту - Ювентус: Де дивитися матч Ліги чемпіонів 771
10:39 Футбол Сергій Балтача: Продали гравців на 150 мільйонів 10756
10:30 Футбол Евертон - Манчестер Сіті: Де дивитися матч АПЛ 2803
10:27 Футбол Каштру назвав заявку Шахтаря на матч з Маккабі 1106
10:23 Пряма трансляція ЧС з біатлону в Поклюці. Чоловіки. Індивідуальна гонка: онлайн-трансляція. LIVE 1048
10:22 Біатлон Поклюка-2021. Розклад чемпіонату світу з біатлону, результати, трансляції 24447
10:15 Футбол Шевченко оцінив трансфер Коваленка 1508
10:10 Біатлон ЧС-2021. Чоловіки. Індивідуальна гонка 20 км: ОНЛАЙН 6422

Скрипник: Приємно, коли Зоря перемагає Динамо і Шахтар

Сьогодні 13:00 644 0
Віктор Скрипник прокоментував нагороду найкращому тренеру року
Скрипник: Приємно, коли Зоря перемагає Динамо і Шахтар
#Скрипник, #Зоря

Джерело - zarya-lugansk.com.

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник поділився враженнями від визнання його найкращим тренером 2020 року на церемонії Футбольні зірки України.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"До перемоги ставлюся абсолютно спокійно. Приємно, що роботу тренерів професійно оцінюють. Мені і моїм близьким приємно. Я асоціюю це з тим, що саме Зоря отримала цей титул. Чи не особисто я. Це нагорода за той проведений важкий, інтенсивний, напружений, але водночас результативний для всіх нас рік.

Важливо: Скрипник – найкращий тренер УПЛ 2020 року

Я вдячний всім нашим працівникам клубу, моїм колегам з тренерського штабу і хлопцям, які цілий рік намагалися для досягнення результату. Працювали для всіх нас. Динамо і Шахтар - законодавці нашої футбольної моди, але приємно, коли перемагає Зоря і показує гідний рівень конкуренції", - відзначив Скрипник.

Коментарі ()