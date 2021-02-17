Мбаппе: Неймовірний матч, але ми ще нічого не добилися

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе відреагував на перемогу проти Барселони.

Про це розповів сам футболіст.

"Майбутнє? Я ціную футболку ПСЖ і зберігаю її в серце. Що з моїм майбутнім? Було б нерозумно вирішувати щось за підсумками однієї гри. Про це потрібно думати в довгостроковій перспективі. Я завжди говорив, що я всім задоволений в ПСЖ, а такі матчі роблять мене щасливим.

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Ми приїхали сюди, щоб перемогти і ми зробили це в дуже хорошій манері. Це неймовірний матч, але ми ще нічого не добилися.

Критика? Не приймайте критику на свій рахунок, всі найбільші в історії піддавалися критиці. Це не проблема. Грайте не для того, щоб заткнути критиків, а щоб допомогти команді і насолодитися грою", - розповів Мбаппе.