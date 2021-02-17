Вони злочинці: Комітет етики вивчить слова Федорчука про Селезньова

Комітет з етики та чесної вивчить висловлювання наставника Таврії Олега Федорчука щодо нападників Євгена Селезньова та Артема Мілевського.

Про це повідомляє Брутальний футбол.

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У своєму інтерв'ю Олег Федорчук сказав:

"Питання ж не в тому, що Селезньов випиває. Чи виконує він той обсяг роботи, який від нього вимагають. Чи є у нього необхідний енергетичний і функціональний потенціал. А його немає. Так само як і у його близнюка, який грає в іншій команді. Мілевський – брат-2 Селезньова. Є футболісти, які випивали більше, ніж Селезньов і Мілевський разом узяті. Але вони грали до 40 років.

Чи уявляю я Мілевського і Селезньова в одній команді? Хіба що, в команді з боулінгу. Можна до них і Алієва додати. Буде атакувальна трійка.

Це все жарти, але якщо серйозно. Мілевський чиєсь місце зайняв. Позицію молодого і перспективного футболіста. Якщо хтось бере Селезньова і Мілевського, то псує кар'єру іншому гравцеві. Це злочин. А ті, хто це роблять, – злочинці", - розповів Федорчук.