ЛЧ. РБ Лейпциг - Ліверпуль 0:2: відео голів і огляд матчу

Джерело - Чемпіон.

РБ Лейпциг і Ліверпуль зіграють у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Матч відбудеться у вівторок, 16 лютого, о 22:00 за київським часом. Через пандемію COVID-19 гра відбудеться на нейтральному полі в Будупешті.

Відео голів, найцікавіші моменти та огляд матчу будуть доступні у цій новині в режимі онлайн. Також на нашому сайті текстова трансляція поєдинку.

У паралельній грі Барселона на Камп Ноу прийматиме ПСЖ.

1:0 - 53' Салах

0:2 - 58' Мане

Огляд першого тайму

Огляд другого тайму

5' - удар Ольмо в стійку

15' - вихід віч-на-віч Салаха

24' - удар Мане

32'' - удар Робертсона

35' - відмінений гол Фірміно

90+3' - небезпечний момент Хванг Хі-Чана