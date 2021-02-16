Фахівець чотири рази вигравав нагороду найкращому тренеру світу

Наставник лондонського Тоттенгема португалець Жозе Моурінью названий найкращим тренером XXI століття за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS).

Про це повідомляє пресслужба організації.

Моурінью чотири рази вигравав нагороду найкращому тренеру світу (2004, 2005, 2010 2012), а також протягом останніх 16 років регулярно входить до десятки кращих фахівців за версією IFFHS.

Друге місце посів головний тренер збірної Німеччини Йоахім Лев, а третє між собою розділили екснаставник Манчестер Юнайтед шотландець сер Алекс Фергюсон та іспанець Хосеп Гвардіола, який очолює Манчестер Сіті.

Раніше, Тухель повторив досягнення Моурінью у Челсі.