ЛЧ. РБ Лейпциг - Ліверпуль 0:2: відео голів і огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
РБ Лейпциг і Ліверпуль зіграють у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Матч відбудеться у вівторок, 16 лютого, о 22:00 за київським часом. Через пандемію COVID-19 гра відбудеться на нейтральному полі в Будупешті.
Відео голів, найцікавіші моменти та огляд матчу будуть доступні у цій новині в режимі онлайн. Також на нашому сайті текстова трансляція поєдинку.
У паралельній грі Барселона на Камп Ноу прийматиме ПСЖ.
1:0 - 53' Салах
0:2 - 58' Мане
Огляд першого тайму
5' - удар Ольмо в стійку
15' - вихід віч-на-віч Салаха
24' - удар Мане
32'' - удар Робертсона
35' - відмінений гол Фірміно
90+3' - небезпечний момент Хванг Хі-Чана