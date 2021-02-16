Тренер Брюгге впевнений, що матч з Динамо відбудеться

Клеман залишиться в Бельгії

Наставник Брюгге Філіпп Клеман не бачить великих проблем в тому, що йому доведеться залишитися в Бельгії, тоді як команда відправиться до Києва на матч Ліги Європи проти Динамо.

Про це заявив сам фахівець.

"У мене позитивний тест, але ніяких симптомів немає. Гравці працюють в невеликих групах, намагаються не контактувати один з одним. Готуємося до матчу, впевнений, все пройде нормально. Я впевнений в тих людях, які відправляться на матч замість нашого тренерського штабу. Ми разом працюємо 1,5 роки, вони знають, як повинна грати команда. Сьогодні я спілкувався з хлопцями по відео, презентував свій план", - розповів Клеман.

Раніше у Клемана та всього його штабу, а також ряду гравців, виявили коронавірус.

Крім коронавірусу, проведення матчу 18-го лютого може перешкодити погода, адже у Києві очікується мінус 16 і нижче.