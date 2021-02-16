Тренер Брюгге впевнений, що матч з Динамо відбудеться

Джерело - nieuwsblad.be.
Наставник Брюгге Філіпп Клеман не бачить великих проблем в тому, що йому доведеться залишитися в Бельгії, тоді як команда відправиться до Києва на матч Ліги Європи проти Динамо.
Про це заявив сам фахівець.
"У мене позитивний тест, але ніяких симптомів немає. Гравці працюють в невеликих групах, намагаються не контактувати один з одним. Готуємося до матчу, впевнений, все пройде нормально.
Я впевнений в тих людях, які відправляться на матч замість нашого тренерського штабу. Ми разом працюємо 1,5 роки, вони знають, як повинна грати команда.
Сьогодні я спілкувався з хлопцями по відео, презентував свій план", - розповів Клеман.
Раніше у Клемана та всього його штабу, а також ряду гравців, виявили коронавірус.
Крім коронавірусу, проведення матчу 18-го лютого може перешкодити погода, адже у Києві очікується мінус 16 і нижче.