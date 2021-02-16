Молодіжну збірну Естонії очолив український тренер

Фахівець підписав дворічний контракт

Нинішнього головного тренера естонського клубу Курессааре Романа Кожуховського призначено головним тренером молодіжної збірної Естонії.

Про це повідомляє zbirna.com.

Український фахівець підписав дворічний контракт.

У своїй відбірковій групі Євро-2023 (U-21) естонці зіграють з командами Хорватії, Австрії, Норвегії, Фінляндії та Азербайджана.

Відзначимо, що Кожуховський має тренерську ліцензію PRO і працював у таких командах як Копер (Словенія), Кохтла-Ярве (Естонія), Чорноморець (Україна), Карпати (Україна), Нимме-Калью (Естонія).

Нагадаємо, Баєнко перейшов до естонського клубу.