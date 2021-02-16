УЄФА визначилася з арбітрами на матч Ліги Європи Динамо - Брюгге

Джерело - Чемпіон.
Став відомий склад суддівської бригади, яка обслужить перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між Динамо і Брюгге.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
Склад арбітрів на матч:
Головний суддя: Маттіас Гестраніус (Фінляндія),
Асистенти: Ян Петер Аравірта і Мікко Алакаре (обидва - Фінляндія),
Відеопомічник рефері: Стюарт Еттуелл (Англія),
Асистент відеопомічника рефері: Пол Тірні (Англія),
Четвертий арбітр: Даніеле Довері (Італія).
Нагадаємо, матч відбудеться в четвер, 18 лютого, о 19:55 за київським часом. Матч-відповідь запланована на 25 лютого.
Раніше, тренерський штаб Брюгге пропустить матч з Динамо.