УЄФА визначилася з арбітрами на матч Ліги Європи Динамо - Брюгге

Три арбітри з Фінляндії

Джерело - Чемпіон.

Став відомий склад суддівської бригади, яка обслужить перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між Динамо і Брюгге.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Склад арбітрів на матч:

Головний суддя: Маттіас Гестраніус (Фінляндія),

Асистенти: Ян Петер Аравірта і Мікко Алакаре (обидва - Фінляндія),

Відеопомічник рефері: Стюарт Еттуелл (Англія),

Асистент відеопомічника рефері: Пол Тірні (Англія),

Четвертий арбітр: Даніеле Довері (Італія).

Нагадаємо, матч відбудеться в четвер, 18 лютого, о 19:55 за київським часом. Матч-відповідь запланована на 25 лютого.

Раніше, тренерський штаб Брюгге пропустить матч з Динамо.