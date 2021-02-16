 Барселона - ПСЖ смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 16.02.2021 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Ліга чемпіонів. Барселона - ПСЖ 1:0. ОНЛАЙН

Сьогодні 22:20 2416 0
Ліга чемпіонів. Барселона - ПСЖ 1:0. ОНЛАЙН
#Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

29' Мессі класний пас під удар віддав на Дембеле, але француз дуже слабко пробив.

27' ГООООООЛ! Ліонель Мессі виводить свою команду вперед!

26' Пенальті у ворота ПСЖ! Мессі зробив закидання на де Йонга, який впав у боротьбі з Курзавою.

25' Пішов на 5-х суперників Мбаппе і впав у боротьбі, але свисток арбітра промовчав.

23' Пішла подача, але Піке вибив м'яч подалі.

22' Мбаппе на фланзі заробив стандарт. Паредес готується до подачі.

21' Навішував Мессі у штрафний майданчик, але відбилися гравці ПСЖ.

20' Гує у підкаті збив Педрі, жовта картка для опорника ПСЖ.

19' Мбаппе після обрізки Педрі вивів Ікарді один на один, але аргентинець заслабко пробив.

17' Курзава грубо зіграв проти Френкі де Йонга. Усним попередженням обежився арбітр.

16' Дембеле прострілював у центр штрафного майданчика, але відбилися захисники паризької команди.

14' Педрі віддав класний пас у розрір, Грізманн виходив один на один, але Навас став виграв цю дуель.

13' Контролює м'яч ПСЖ на власній половині поля, але без особливого просування вперед.

12' Кін прорвався у штрафний майданчик, але у нього з під ноги м'яч вибили на кутовий.

10' Ленгле на чужій половині поля врізався в Кіна. Мойзе потребує допомоги медиків.

8' Дембеле з флангу в центр зміщався і пробивав по воротах, але м'яч влучив у Кімпамбе.

6' Гує з дальньої дистанції вирішив пробити по воротах, але повз ворота полетів м'яч.

4' Вератті порушив правила в центрі поля. 

2' Зачепився Мбаппе за м'яч, але задалеко його відпустив і в підсумку м'яч було втрачено.

1' Матч розпочався!

Команди вийшли на поле! Лунає гімн Ліги чемпіонів.

Стали вдомі стартові склади команд.

Барселона прийматиме ПСЖ у 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться у вівторок, 16 лютого, о 22:00 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.

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