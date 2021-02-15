 У Брюгге може статися спалах коронавірусу напередодні матчу з Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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У Брюгге може статися спалах коронавірусу напередодні матчу з Динамо

Сьогодні 18:11 100 0
У двох гравців бельгійської команди зафіксували COVID-19
У Брюгге може статися спалах коронавірусу напередодні матчу з Динамо
#Динамо, #Брюгге

Джерело - Nieuwsblad.

У Брюгге може відбутися спалах коронавіруса, в бельгійській команді вже підтвердили два випадки зараження.

Про це повідомляє Nieuwsblad.

У захисників Матея Мітровича та Стефано Денсвіла позитивні результати тестів.

  Актуально: Матч Динамо - Брюгге може не відбутися через морози

Сьогодні, 15 лютого, вранці команда пройшла нове тестування.

Півзахисник Шарль де Кетеларе з симптомами був відправлений додому. Результати нових тестів поки не надійшли.

Нагадаємо, матч Динамо - Брюгге запланований на четвер, 18 лютого.

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