Дортмундська Боруссія визначилася з новим головним тренером команди.

Про це повідомляє пресслужба Боруссії з Менхенгладбаха.

"Джмелів" очолить Марко Розе, який наразі працює з "жеребцями".

Розе приєднається до дортмундської команди по завершенню сезона.

