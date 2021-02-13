Футбол | Champion.com.ua

Джерело - UOL.
Переговори щодо повернення півзахисника Шахтаря Тайсона в Інтернасьонал все ще далекі від завершальній стадії.
Про це повідомляє UOL Esporte.
Наразі не проводяться навіть зустрічі з агентом 33-річного бразильця.
Керівництво бразильського клубу буде просуватися в цьому питанні тільки після завершення чемпіонату Бразилії - 26 лютого.
Інтернасьонал хоче підписати попередній контракт з футболістом і оформити його трансфер без великих втрат для бюджету.
У клубі вже знають зарплату гравця і розраховують на значне її зниження.
Раніше повідомлялося, що Тайсон готовий зменшити зарплату заради повернення у Бразилію.