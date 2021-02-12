Мілевський поскаржився на погоду перед дебютним матчем за Минай

Нападник Миная Артем Мілевський готується до матчу УПЛ попри погоду.

Про це розповів сам футболіст.

"Трохи переживаю через погоду, передають мінус. Мені сказали, що будемо грати, тому ми готуємося. Має бути дуже відповідальна частина сезону. Я розумію, що тренер намагається пробувати різні схеми і варіанти. Проти кожної команди будемо по-різному грати. Подивимося, як напрацювання будуть втілюватися в життя", - сказав Мілевський.