Болотніков: Карпати не взяли з Панчишина ні копійки

Футболіст Орест Панчишин, який раніше підписав контракт з Минаєм, захопився своїм порятунком з Карпат.

Про це заявив директор львівського клубу зі стратегічного розвитку львівського клубу Сергій Болотніков.

"Мусимо відреагувати на слова Ореста Панчишина, бо хлопець так захопився своїм порятунком з Карпат, шо наговорив багато брєду.

Хто не в курсі – це колишній капітан Карпат і, на мою суб'єктивну думку, найкращий гравець команди в першому колі. В грудні в нього закінчився контракт. Карпати запропонували йому продовжити угоду до кінця чемпіонату. Але Панчишин відмовився, хоча його попереджали – компенсація за нього чимала (близько півмільйона гривень) і навряд чи знайдеться клуб, готовий її заплатити. Отже, є ризик грати лише з дітьми в своєму дворі. Орест запевняв, що все буде окей – і за нього заплатять усю необхідну суму.

Вже через тиждень він почав молити про зменшення компенсації, бо його готові взяти лише безкоштовно. Ми на такі умови не погодились, але спершу вдвічі, а потім втричі (!) зменшили суму компенсації. Тобто лише завдяки добрій волі Карпат Панчишин зараз має можливість втілити свою мрію - опинитись в Минаї. Але чомусь дозволяє собі слова Карпати не дуже зменшували суму.

По-друге, Панчишин так подав інформацію про те, що його батьки заплатили компенсацію, що можна зробити висновок (декотрі ЗМІ так і зробили), наче Карпати отримали ці гроші від його родичів. Це принциповий момент, бо такі розрахунки – незаконні. Карпати не взяли з Панчишина ні копійки. Всю суму заплатив Минай – нижче додаю платіжку, як доказ. А звідки Минай взяв ці гроші – нам невідомо. Здається, своїм довгим язиком Орест трохи підставив свій новий клуб, але це вже їхні проблеми.

Петро Димінський - так собі персона, щоб його цитувати, але він любив казати: "Куди футболіста не цілуй – скрізь дупа". Хочеться вірити, шо це неправда і стосується не всіх, але за півроку в Карпатах я все більше переконуюсь в протилежному", - зазначив Болотніков.