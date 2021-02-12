Бєлік: Самий недооцінений гравець Шахтаря? Напевно, я

Ексфорвард заявив, що не реалізував себе повністю

Джерело - Чемпіон.

Колишній форвард Шахтаря Олексій Бєлік, який виступав за гірників з 1998 по 2008 роки, вважає себе найбільш недооціненим гравцем в історії клубу.

Про це заявив сам ексгравець гірників.

"Самий недооцінений гравець? Може, я. Якщо подумати. Я - недооцінений гравець Шахтаря. У недооцінці гравця не завжди винен тренер, президент або сам футболіст. Це комбінація з багатьох ситуацій: десь тобі трохи не пощастило, десь ти себе не так проявив або повів, десь тренер не до кінця в тебе повірив. Я міг зробити набагато більше. Якби я не пішов з Шахтаря, а залишився, то це було б ідеально для футболіста, який народився і виріс в Донецьку, дебютував за Шахтар, грав за цей клуб і завершив там кар'єру", - сказав Бєлік.

Нагадаємо, що в 144 матчах за Шахтар Бєлік забив 51 гол.

Раніше, Шахтар програв Манчестер Сіті боротьбу за Кайкі.