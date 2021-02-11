Ноєр: Баварія розраховує встановити клубний рекорд

Голкіпер Баварії Мануель Ноєр поділився очікуваннями від фіналу клубного чемпіонату світу.

Про це розповів сам футболіст.

"Перемога стане для нас рекордом – Баварія вже завоювала п'ять титулів, і це шанс виграти шостий трофей в сезоні. Історичне досягнення для клубу.

Ті, хто був в команді у 2013 році, знають, що це особливе почуття – зіграти у фіналі клубного чемпіонату світу і перемогти. Це було чудово, з теплом згадую той час, коли ми разом досягли успіху", – розповів Ноєр.