Рух - Ворскла: онлайн-трансляція матчу 14 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Вінниківський Рух у 14 турі Української Прем'єр-ліги вдома зіграє проти полтавської Ворскли. Матч відбудеться в неділю, 14 лютого, на Арені Львів. Початок о 17:00.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Рух - Ворскла наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри. У 1 колі полтавці вдома розгромили Рух - 5:2.

Після 1 кола у ворскли - 20 очок. Підопічні максимова посідають 5 місце в чемпіонаті. Рух набрав 9 очок і знаходиться на 12 позиції.