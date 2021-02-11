 Рух - Ворскла смотреть онлайн матч УПЛ - 14-й тур - 13.02.2021 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Рух - Ворскла: онлайн-трансляція матчу 14 туру УПЛ. LIVE

Сьогодні 19:16 94 0
Рух - Ворскла: онлайн-трансляція матчу 14 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Вінниківський Рух у 14 турі Української Прем'єр-ліги вдома зіграє проти полтавської Ворскли. Матч відбудеться в неділю, 14 лютого, на Арені Львів. Початок о 17:00.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Рух - Ворскла наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри. У 1 колі полтавці вдома розгромили Рух - 5:2.

Після 1 кола у ворскли - 20 очок. Підопічні максимова посідають 5 місце в чемпіонаті. Рух набрав 9 очок і знаходиться на 12 позиції.

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