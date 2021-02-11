Остап Маркевич здивований рішенням відновлення УПЛ серед зими

Друга частину чемпіонату України має стартувати у березні.

Про це розповів головний тренер Маріуполя Остап Маркевич.

"Насамперед хочу зауважити, що старт не зовсім весняний. Для мене рішення починати посеред зими є дивним. На мою думку, потрібно враховувати медійний та глядацький інтерес до футболу. Коли ігри будуть проводитися при мінус 15 градусів, звичайно що це знизить якість продемонстрованого футболу. Я розумію також інтереси збірної, але вважаю що можна було зробити так, щоб ми стартували в березні, так як було завжди. Навіть коли в лізі грали 16 команд завжди все встигали. Але маємо виходити з того що є. Настрій у нас бойовий, є змога проводити тренування на свіжому повітрі. Поле та погода в Маріуполі дозволяють робити це, тому ми налаштовані дуже позитивно", - розповів Маркевич.