Смалійчук: Доводити, що тут не Димінський - як намагатися поголити віслюка

У львівських Карпатах час все розставить по своїх місцях.

Про це заявив співвласник клубу Олег Смалійчук.

"Сперечатися, доводити щось людям, які досі впевнені, що мною керує Петро Димінський або будь-який інший олігарх - це так само, як намагатися поголити осла.

Витрачаєш час, гроші, а результат той же – віслюк не мудрішає, не красивішає. Тому давайте поки наберемося терпіння, а час все розставить по своїх місцях", - сказав Смалійчук.