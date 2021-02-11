 Півзахисник Динамо близький до підписання контракту з Олександрією | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Збірна України прийшла четвертою у змішаній естафеті чемпіонату світу
Вчора 17:23 7375 1
ЧС з біатлону в Поклюці. Чоловіки. Спринт 10 км: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 01:37 1543
Світоліна - Гофф: онлайн-трансляція Australian Open. LIVE
Сьогодні 01:35 3465
Магучіх з труднощами подолала кваліфікацію на чемпіонаті України
Вчора 22:57 929 1
Підгрушна вимагає покарати Еберг за неспортивну поведінку
Вчора 22:16 1310
ЧС-2021. Змішана естафета: Як це було
Вчора 17:22 9282
Слава Медведенко: Філ Джексон практикував «душогубку»
Вчора 16:42 10375
Луческу, Скрипник та Рябоконь претендують на звання тренера року в Україні
Вчора 16:12 1474
Смалійчук - про Рафаїлова: Втік і втік - слава богу
Вчора 15:24 1291
Лопес крикнув "Слава Україні" і запропонував несподіваний тост
Вчора 15:14 3886
Блоги
Пакистанський боєць помер після нокауту у благодійному бою
Пакистанський боєць помер після нокауту у благодійному бою Valeriy Ruchka
Вчора 18:38 553
За три дні до матчу. Динамо показало стадіон перед стартом УПЛ
За три дні до матчу. Динамо показало стадіон перед стартом УПЛ Valeriy Ruchka
Вчора 18:07 5068 1
Ви серйозно? Шахтар емоційно відреагував на відсутність Каштру в списку найкращих тренерів України
Ви серйозно? Шахтар емоційно відреагував на відсутність Каштру в списку найкращих тренерів України Valeriy Ruchka
Вчора 16:23 781
Під час матчу Australian Open знепритомнів болбой
Під час матчу Australian Open знепритомнів болбой Valeriy Ruchka
Вчора 14:47 644
Зубрилова, Семеренко, Підгрушна та Підручний. Усі золоті медалі збірної України на чемпіонатах світу
Зубрилова, Семеренко, Підгрушна та Підручний. Усі золоті медалі збірної України на чемпіонатах світу Valeriy Ruchka
Вчора 13:04 1361 1
За правилами ММА: у Києві водій автобуса відлупцював нахабного пасажира
За правилами ММА: у Києві водій автобуса відлупцював нахабного пасажира Андрій Твердохліб
09.02.2021 14:56 1605
Джеймс заробив за кар'єру більше мільярда доларів, лише чотирьом спорстменам вдалося це зробити раніше
Джеймс заробив за кар'єру більше мільярда доларів, лише чотирьом спорстменам вдалося це зробити раніше Андрій Твердохліб
09.02.2021 13:45 2491
Курйоз дня: напівоголений уболівальник вибіг на поле під час Суперболу
Курйоз дня: напівоголений уболівальник вибіг на поле під час Суперболу Андрій Твердохліб
09.02.2021 08:44 966
Супербоул-2021: геніальна і найдорожча реклама від автомобільних брендів
Супербоул-2021: геніальна і найдорожча реклама від автомобільних брендів Valeriy Ruchka
08.02.2021 18:49 733
Нічого не виходить. Бойфренд Світоліної розплакався на пресконференції
Нічого не виходить. Бойфренд Світоліної розплакався на пресконференції Valeriy Ruchka
08.02.2021 17:24 1538
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
08:24 Футбол Севілья - Барселона 2:0. Огляд матчу 36
08:08 Футбол Півзахисник Динамо близький до підписання контракту з Олександрією 817
06:05 Бокс Ломаченко - про Усика: Дружба, перевірена роками 774
03:37 Біатлон ЧС-2021. Чоловіки. Спринт 10 км: ОНЛАЙН 2922
01:37 Пряма трансляція ЧС з біатлону в Поклюці. Чоловіки. Спринт 10 км: онлайн-трансляція. LIVE 1543
01:35 Пряма трансляція Світоліна - Гофф: онлайн-трансляція Australian Open. LIVE 3465
00:45 Пряма трансляція Минай - Львів: онлайн-трансляція матчу 14 туру УПЛ. LIVE 480
10 Лютого 2021
23:54 Футбол Севілья обіграла Барселону у Кубку Іспанії 1835
23:45 Баскетбол Київ-Баскет переміг Дніпро у Суперлізі 1816
23:36 Футбол Аталанта розібралася з Наполі та вийшла у фінал Кубка Італії 2221
23:24 Футбол Лестер здолав Брайтон, Шеффілд Юнайтед обіграв Бристоль Сіті у Кубку Англії 1786
23:14 Біатлон Санітра: На стійці Підгрушна зробила усе, що могла 2002
22:57 Легка атлетика Магучіх з труднощами подолала кваліфікацію на чемпіонаті України 929 1
22:45 Футбол Смалійчук назвав амбітну ціль президента Руху 2092
22:29 Футбол Шахтар програв Манчестер Сіті боротьбу за Кайкі 1956
22:16 Біатлон Підгрушна вимагає покарати Еберг за неспортивну поведінку 1310
21:58 Хокей. УХЛ Донбас розгромив Маріуполь в УХЛ 1773
21:39 Футбол Аталанта стежила за Коваленком протягом двох років 2048
21:27 Пряма трансляція Аталанта - Наполі: онлайн-трансляція півфіналу Кубку Італії. LIVE 1247
21:22 Футбол Манчестер Сіті розібрався зі Свонсі у Кубку Англії 1998
21:12 Біатлон Санітра: Було не соромно дивитися на збірну України 2115
20:59 Футбол Маліновський та Коваленко у запасі Аталанти на матч з Наполі 1995
20:44 Біатлон Прима: Трохи повільно працював на вогневому рубежі 2022
20:27 Хокей. УХЛ Кременчук знищив Білий Барс у регулярному чемпіонаті УХЛ 1994
20:16 Футбол Дентіньйо вибув на два тижні 2022

Півзахисник Динамо близький до підписання контракту з Олександрією

Сьогодні 08:08 817 0
Калюжний успішно пройшов перегляд
Півзахисник Динамо близький до підписання контракту з Олександрією
#Динамо, #Олександрія

Джерело - sport.ua.

Півзахисник Іван Калюжний, контракт якого належить Динамо, найближчим часом стане гравцем клубу УПЛ Олександрія.

Про це повідомляє Footboom.

23-річний футболіст успішно пройшов перегляд у команді Володимира Шарана на навчально-тренувальних зборах в Туреччині. Найімовірніше, гравець перейде в Олександрію на правах оренди. Всі формальності будуть вирішені після приїзду команди з Туреччини 11 лютого.

У липні 2019 року Калюжний став гравцем львівського Руху, а після закінчення терміну оренди у кінці 2020 року залишив клуб. За цей час провів 32 матчі та забив 2 голи. У нинішньому сезоні хавбек зіграв лише 3 матчі (87 хвилин) в УПЛ.

Коментарі ()