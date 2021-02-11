Півзахисник Динамо близький до підписання контракту з Олександрією

Калюжний успішно пройшов перегляд

Півзахисник Іван Калюжний, контракт якого належить Динамо, найближчим часом стане гравцем клубу УПЛ Олександрія.

Про це повідомляє Footboom.

23-річний футболіст успішно пройшов перегляд у команді Володимира Шарана на навчально-тренувальних зборах в Туреччині. Найімовірніше, гравець перейде в Олександрію на правах оренди. Всі формальності будуть вирішені після приїзду команди з Туреччини 11 лютого.

У липні 2019 року Калюжний став гравцем львівського Руху, а після закінчення терміну оренди у кінці 2020 року залишив клуб. За цей час провів 32 матчі та забив 2 голи. У нинішньому сезоні хавбек зіграв лише 3 матчі (87 хвилин) в УПЛ.