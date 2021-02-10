Срна різко відреагував на відсутність Каштру у рейтингу УАФ

Директор Шахтаря по футболу Даріо Срна відреагував на відсутність наставника "гірників" Луїша Каштру в списку найкращих тренерів року від УАФ.

Про це розповів сам функціонер.

Актуально: Ви серйозно? Шахтар емоційно відреагував на відсутність Каштру в списку найкращих тренерів України

"Я не знаю, хто приймав це рішення, але при всій повазі до Рябоконя і Скрипнику, містер Каштру з результатами минулого року повинен був отримати номінацію на звання кращого. Шахтар під керівництвом Каштру став чемпіоном України, вийшов в півфінал Ліги Європи, що не кажучи вже про дві історичні перемоги над Реалом в Лізі чемпіонів.

Останнім, хто з українським клубом обігравав Реал, був великий тренер в історії України - Лобановський. Тому я не розумію, як можна було не включити Каштру в список кращих тренерів. Це просто неповага до Шахтаря, до спортивного принципу", - розповів Срна.