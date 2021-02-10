Клопп через карантин не потрапив на похорон матері

Юрген Клопп не зміг вилетіти у Німеччину

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп не зміг полетіти на похорон матері до Німеччини через карантинні обмеження.

Про це повідомляє schwarzwaelder-bote.de.

Елізабет Клопп померла у віці 81 року ще 19 січня, проте про її смерть Клопп розповів лише зараз. Він зазначив, що не зміг потрапити на похорон до Німеччини через пандемію та карантинні обмеження.

"Вона означала для мене все. Це була справжня мама в кращому сенсі цього слова. Я віруюча людина і знаю, що зараз вона в кращому місці. Я не зміг побувати на похороні через те, що зараз важкі часи. Щойно з'явиться можливість, ми вшануємо її пам'ять так, як належить", - сказав Клопп.

Німеччина припинила авіасполучення з Великою Британією після виявлення там нового штаму коронавірусу.

Нагадаємо, Ліверпуль орендував захисника Шальке.