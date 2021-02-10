Зідан: Ситуація з майбутнім Рамоса впливає на всю команду

Фахівець поділився думками про майбутнє капітана команди

Джерело - Marca.

Гравцям мадридського Реала варто грати у футбол та не звертати увагу на ситуацію з Серхіо Рамосом.

Про це заявив головний тренер команди Зінедін Зідан.

"Чи впливає на нас майбутнє Рамоса? Звичайно, це питання впливає на всю команду. Але від розмов нічого не зміниться. Ми можемо тільки продовжити свою боротьбу і, як і завжди, грати в футбол", - сказав Зідан.

Контракт іспанця з клубом діє до літа 2021 року. Переговори про продовження угоди зайшли в глухий кут, Рамос може покинути команду в кінці сезону.

Нагадаємо, що 34-річний футболіст захищає кольори вершкових з 2005 року. У поточному сезоні захисник провів за Реал 18 матчів у всіх турнірах, забивши три голи і віддавши один асист.

Раніше, Перес визначив майбутнє Зідана у Реалі.