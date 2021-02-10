25-річний український півзахисник залишив розташування клубу з Гродно

25-річний український півзахисник Віктор Путін не підійшов клубу Німан з Гродно.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Після закінчення турніру Белазовець-2021 український півзахисник залишив розташування клубу, в якому проходив перегляд.

Віктор Путін прибув в команду в кінці січня і взяв участь в трьох матчах жовто-зелених. Перед від'їздом в Жодіно півзахисник зіграв 45 хвилин проти Мінська, а потім взяв участь у двох перших кубкових зустрічах Белазовця. Вийшов на 61-й хвилині на заміну в матчі проти Іслочі, а в другому турі зіграв 28 хвилин проти Торпедо-БелАЗ.

У матчі з Вовками Віктор заробив пенальті, який не реалізував Гіоргі Кантарія, але повторним ударом все ж відправив м'яч у сітку, а в матчі проти господарів турніру віддав гольовий пас Сучкову, який встановив остаточний рахунок в матчі (2:2).

Хавбек є вихованцем київської футбольної школи Динамо. Більшу частину кар'єри провів у польських клубах. Останнім клубом був представник другої ліги Польщі - ГКС Белхатув, за який він зіграв 21 матч, віддавши одну гольову передачу.