Олександрія завершила збори перемогою над латвійським клубом

Матч завершився перемогою українського клубу

Джерело - Чемпіон.

Олександрія на зборах у Туреччині зіграла завершальний спаринг з латвійським Вальмієра.

Матч завершився з рахунком 3:1 на користь українського клубу.

Товариський матч

09 лютого

Олександрія - Вальміера 3:1 (2:1)

Голи: Гречишкін, Вантух, Банада

Олександрія: Олег Білик, Павло Пашаєв, Каспарс Дубра, Валерій Бондаренко, Денис Мірошніченко, Євген Банада, Дмитро Гречишкін, Дмитро Шастал, Кирило Ковалець, Роман Вантух, Артем Сітало.

Нагадаємо, Олександрія хоче отримати за Ковальця 800 тисяч євро.