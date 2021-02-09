Реал Сосьєдад зіграє з Манчестер Юнайтед на стадіоні Ювентуса

Матч зіграють у Італії

Матч між Манчестер Юнайтед та Реал Сосьєдадом у рамках Ліги Європи відбудеться у Турині.

Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, баскський клуб вже встиг узгодити з УЄФА нову арену, якою став домашній стадіон туринського Ювентуса - Альянц Стедіум.

Найближчим часом очікується офіційне підтвердження від італійського уряду.

Перенесення місця проведення зустрічі пов'язаний з обмеженнями поїздок між Великобританією та Іспанією через коронавірус.

Нагадаємо, Атлетіко зіграє з Челсі у Польщі.