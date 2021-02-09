Реал Сосьєдад зіграє з Манчестер Юнайтед на стадіоні Ювентуса

Джерело - football.ua.
Матч між Манчестер Юнайтед та Реал Сосьєдадом у рамках Ліги Європи відбудеться у Турині.
Про це повідомляє AS.
За інформацією джерела, баскський клуб вже встиг узгодити з УЄФА нову арену, якою став домашній стадіон туринського Ювентуса - Альянц Стедіум.
Найближчим часом очікується офіційне підтвердження від італійського уряду.
Перенесення місця проведення зустрічі пов'язаний з обмеженнями поїздок між Великобританією та Іспанією через коронавірус.
Нагадаємо, Атлетіко зіграє з Челсі у Польщі.