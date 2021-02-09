Селезньов: Сказав Хацкевичу: Передайте Шацьких, що поб'ю його рекорд

Український форвард Євген Селезньов не бажає зупинятися на досягнутому і планує перевершити бомбардирське досягнення Максима Шацьких.

Про це заявив сам футболіст.

"У мене в дитинстві була мрія забивати голи. Я завжди всього досягаю. Для мене це більше, ніж мрія. Такий шанс дається не кожному в житті. Я за пів кроку від мрії. Якщо я цього не зроблю, я собі цього в житті не прощу.

Хацкевич сказав, що я не поб'ю рекорд Макса Шацьких? Так. Сказав і сказав. Ми на зборах були, вони як раз поруч на полі тренувалися. Мені так приємно стало, що я в цій компанії з такими зірками - Шацьких, Хацкевич. З такими іменами моє ім'я поруч. Я не кажу, вище я або нижче. Це настільки приємно. Дивився на них по телевізору, а зараз можеш побити рекорд. Це - дорогого коштує.

Хацкевич мене завів. Ми зараз бігали у футбол, я йому сказав: "Передайте Максу, що я поб'ю його рекорд, чого б мені це не коштувало", - заявив Селезньов.