 Манчестер Юнайтед готує трансфер лідера Лейпцига | Футбол | Champion.com.ua
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Манчестер Юнайтед готує трансфер лідера Лейпцига

Сьогодні 21:16 435 0
Ібрагім Конате може змінити клуб
Манчестер Юнайтед готує трансфер лідера Лейпцига
#Манчестер Юнайтед

Джерело - football24.uа.

Манчестер Юнайтед має намір підсилити захисну ланку гравцем Лейпцига Ібрагімом Конате.

Про це повідомляє The Independent.

На трансфері 21-річного француза особисто наполягає наставник манкуніаців Уле Гуннар Сульшер. Норвежець бачить Ібрагіма у центрі оборони разом із Магуайром. РБ Лепциг не проти відпустити свого таланта і оцінює гравця у близько 50 млн євро.

У нинішньому сезоні Бундесліги Конате провів 6 матчів, в яких зумів відзначитись голом.

Раніше, Евертон вирвав нічию в Манчестер Юнайтед у 23 турі АПЛ.

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