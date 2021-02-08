Манчестер Юнайтед готує трансфер лідера Лейпцига

Ібрагім Конате може змінити клуб

Манчестер Юнайтед має намір підсилити захисну ланку гравцем Лейпцига Ібрагімом Конате.

Про це повідомляє The Independent.

На трансфері 21-річного француза особисто наполягає наставник манкуніаців Уле Гуннар Сульшер. Норвежець бачить Ібрагіма у центрі оборони разом із Магуайром. РБ Лепциг не проти відпустити свого таланта і оцінює гравця у близько 50 млн євро.

У нинішньому сезоні Бундесліги Конате провів 6 матчів, в яких зумів відзначитись голом.

Раніше, Евертон вирвав нічию в Манчестер Юнайтед у 23 турі АПЛ.