Манчестер Юнайтед готує трансфер лідера Лейпцига

Джерело - football24.uа.
Манчестер Юнайтед має намір підсилити захисну ланку гравцем Лейпцига Ібрагімом Конате.
Про це повідомляє The Independent.
На трансфері 21-річного француза особисто наполягає наставник манкуніаців Уле Гуннар Сульшер. Норвежець бачить Ібрагіма у центрі оборони разом із Магуайром. РБ Лепциг не проти відпустити свого таланта і оцінює гравця у близько 50 млн євро.
У нинішньому сезоні Бундесліги Конате провів 6 матчів, в яких зумів відзначитись голом.
Раніше, Евертон вирвав нічию в Манчестер Юнайтед у 23 турі АПЛ.