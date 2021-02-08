Визначилась дата старту нового жіночого чемпіонату України з футболу

Перші матчі будуть зіграні 1 серпня

Жіночі команди вищої ліги вийдуть на старт чемпіонату України сезону-2021/2022 1 серпня поточного року, першої ліги — 15 серпня.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Такі дати наведено у схваленому Комітетом жіночого футболу УАФ і затвердженому Виконкомом УАФ Єдиному календарі заходів із жіночого футболу на 2021 рік.

У поточному сезоні у вищій лізі чемпіонат поновиться 20 березня, а завершиться 29 травня. У першій лізі дати старту та фінішу весняної частини такі — 21 березня й 27 червня.

Нагадаємо, жіночий чемпіонат Європи перенесли на 2022 рік.