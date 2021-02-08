Цітаішвілі: Вік такий вже прийшов, що не можна сидіти

Півзахисник хоче пограти під керівництвом Мірчі Луческу

Джерело - Sport Arena.

Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі, який знаходиться в оренді у Ворсклі, міг відправитися у інший клуб ще влітку.

Про це він розповів SportArena.

"Вік такий вже прийшов, що не можна сидіти. Хотів йти трохи раніше, але коли дізнався, що приходить містер, вирішив залишитися. Я не шкодую, що залишився, багато чого дізнався, сподіваюся, що ще дізнаюся", - сказав вінгер.

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"Ти, начебто, думаєш, що вже пройшов академію, розумієш трохи в футболі. Але коли прийшов Луческу, ти розумієш, що взагалі нічого не знаєш. Це великий досвід для молодого гравця, хотілося б ще пограти при ньому", підсумував Цітаішвілі.

Раніше Цітаішвілі оформив асист у дебютному матчі за Ворсклу.