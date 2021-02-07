Погба отримав м'язову травму у матчі з Евертоном

Футболіст вилетів на невизначений термін

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба отримав м'язову травму в матчі проти Евертона (3:3).

Про це повідомляє The Independent.

Суботній матч на Олд Траффорд завершився для Погба ще в першому таймі. Поль отримав травму, віддаючи пас на Віктора Лінделефа, відразу опустившись на газон і попросивши про заміну.

Тепер праве стегно 27-річного француза повинні оглянути медики, і Сульшеру залишається сподіватися, що набравший форму гравець не затримається в лазареті.

Раніше, Сульшер відреагував на продовження контракту з Погба.