 Зідан: Реал буде боротися за Ла-Лігу, ми ніколи не опускаємо руки | Футбол | Champion.com.ua
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Зідан: Реал буде боротися за Ла-Лігу, ми ніколи не опускаємо руки

Сьогодні 22:54 144 0
Напередодні "вершкові" здолали Уеску
Зідан: Реал буде боротися за Ла-Лігу, ми ніколи не опускаємо руки
#Реал, #Зідан, #Ла-Ліга, #Уеска

Джерело - AS.

Мадридський Реал здобув мінімальну перемогу над Уескою в 22 турі іспанської Ла-Ліги.

Головний тренер "вершкових" Зінедін Зідан прокоментував цей тріумф.

"Дуже задоволений всією грою. Не тільки перемогою, але і боротьбою, характером. Сьогодні було важливо виграти. Команда буде боротися за Ла-Лігу, ми ніколи не опускаємо руки. У важкі часи - тим більше. Ми будемо боротися до кінця. Ми другі і хочемо більшого", - сказав Зідан.

Нагадаємо, Рамос пропустить два місяці через травму коліна.

 

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