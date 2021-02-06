Зідан: Реал буде боротися за Ла-Лігу, ми ніколи не опускаємо руки

Мадридський Реал здобув мінімальну перемогу над Уескою в 22 турі іспанської Ла-Ліги.

Головний тренер "вершкових" Зінедін Зідан прокоментував цей тріумф.

"Дуже задоволений всією грою. Не тільки перемогою, але і боротьбою, характером. Сьогодні було важливо виграти. Команда буде боротися за Ла-Лігу, ми ніколи не опускаємо руки. У важкі часи - тим більше. Ми будемо боротися до кінця. Ми другі і хочемо більшого", - сказав Зідан.