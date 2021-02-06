Кривцов: Тренерський штаб Шахтаря працює над заміною Коваленка

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов відреагував на перехід Віктор Коваленка в Аталанту.

Про це розповів сам футболіст.

"Для мене особисто це і радісно, ​​і сумно. Сумно, що пішов такий гравець з команди, але для нього це хороший поштовх в кар'єрі. Він перейшов в ТОП-чемпіонат. Ми побажали йому удачі, будемо стежити за ним. Сподіваюся, у нього все вдасться.

Вони з Маліновським і по академії Шахтаря знайомі, і в збірній тривалий період виступають разом. Думаю, це плюс буде.

Замінити Коваленко в Шахтарі можуть. Думаю, тренерський штаб зараз над цим працює. Але такий гравець, як Віктор, може посилити будь-яку команду", - сказав Кривцов.