Суарес спростував погані стосунки між Мессі та Грізманном

Нападник Атлетіко Луїс Суарес вказав на відносити з нападником Барселони Антуаном Грізманном.

Про це розповів сам футболіст.

"Відставка Бартомеу мене не здивувала, для цього були причини. Він не робив деякі речі так, як слід було робити їх в такому клубі, як Барселона.

Те, що у мене і Лео були погані відносини з Грізманном, - це абсолютна брехня. За межами поля я куди більш хороша людина, ніж на ньому. Я набагато кращий. На полі я дуже занурений в конкуренцію", - розповів Суарес.