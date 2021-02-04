Вихованець Динамо підписав контракт з польською Ягеллонією

Джерело - UA-футбол.
22-річний ексзахисник Динамо Мирослав Мазур продовжить кар'єру у польській Ягеллонії.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Угода розрахована до кінця сезону, але з можливістю продовження ще на два роки.
Гравець буде виступати під 4-м номером.
Мазур - вихованець київського Динамо. Протягом кар'єри він також грав за Буковину, Арсенал-Київ, Ворсклу, молдавський Сфинтул Георге і шведський Умео.
Ягеллонія йде на шостому місці в чемпіонаті Польщі, набравши 23 очки після 15 турів.
Раніше, Динамо продовжило контракт із українським півзахисником.