Вихованець Динамо підписав контракт з польською Ягеллонією

Черговий українець в Польщі

22-річний ексзахисник Динамо Мирослав Мазур продовжить кар'єру у польській Ягеллонії.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована до кінця сезону, але з можливістю продовження ще на два роки.

Гравець буде виступати під 4-м номером.

Мазур - вихованець київського Динамо. Протягом кар'єри він також грав за Буковину, Арсенал-Київ, Ворсклу, молдавський Сфинтул Георге і шведський Умео.

Ягеллонія йде на шостому місці в чемпіонаті Польщі, набравши 23 очки після 15 турів.

Раніше, Динамо продовжило контракт із українським півзахисником.