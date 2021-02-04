Яворський: Маріуполь ніколи не здавав матчів Шахтарю

Маріуполь не є фарм-командою Шахтаря.

Про це розповів екскапітан азовців Сергій Яворський.

"Юридично Маріуполь – це не фарм-клуб донецького Шахтаря. Тому що вони б не могли грати в одній лізі. Але те, що там 18 людей орендованих, то така думка є в людей. Для мене особисто, кажу відверто, що ця нічия вартувала дуже дорого. Тому що обіграти Шахтар для мене була мрія, я цього ніколи не робив, але дуже хотів. Більше, ніж Динамо, якщо чесно. І знаєте, що було б класно здобути перемогу над Шахтарем, коли їм потрібні були очки, останні фінальні матчі, а ми забрали в них бали, перемогти і поставити їх у важке становище. Тоді люди б подумали, що ми дійсно стараємось, виходимо і граємо. Хоч ви не ставите про це питання, але я відповім чесно. Ми не здавали матчі! Це неправда, це маячня, що ми там лягали під Шахтар.

Виходить грати 11 бразильців проти 8 людей із Ю-19 і дубля, тому що решта в нас орендовані. Яким чином ми можемо у них відібрати очки, якщо їм програє Динамо основним складом? Є навіть відео з нашими емоціями після тої нічиєї, як ми кричали і раділи. Навіть бенкет був після цього матчу, тому що ми дійсно були дуже щасливими. Щодо орендованих гравців Шахтаря в Маріуполі, то вважаю, що було б правильно, якби вони грали проти донеччан, це було б чесно", - сказав Яворський.