 Саленко: Селезньов почав відчувати себе тренером у Колосі | Футбол | Champion.com.ua
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Саленко: Селезньов почав відчувати себе тренером у Колосі

Сьогодні 13:44 628 0
Олег Саленко прокоментував майбутнє Євгена Селезньова
Саленко: Селезньов почав відчувати себе тренером у Колосі
#Колос, #Саленко, #Селезньов

Джерело - footboom.com.

Колишній форвард Динамо Олег Саленко оцінив перспективи 35-річного українського нападника Євгена Селезньова.

Про це розповів сам футболіст.

"Колос нічим не ризикує. Селезньову просто потрібно нормально себе вести і гідно піти з команди. А поки що він вимагає від клубу компенсацію за півроку, на що президент Колоса відповів йому відмовою. Селезньов вже почав відчувати себе тренером в Колосі... Наставник команди Руслан Костишин, природно, не витримав і вказав йому на двері.

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По суті, нормальної гри Селезньов за Колос ж і не демонстрував, а бити постійно пенальті і я можу... Думаю, що після виходу з Колоса варіантів заграти в УПЛ у Селезньова не буде", — вважає Саленко.

Раніше, у Колосі підтвердили від’їзд Селезньова.

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