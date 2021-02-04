Саленко: Селезньов почав відчувати себе тренером у Колосі

Колишній форвард Динамо Олег Саленко оцінив перспективи 35-річного українського нападника Євгена Селезньова.

Про це розповів сам футболіст.

"Колос нічим не ризикує. Селезньову просто потрібно нормально себе вести і гідно піти з команди. А поки що він вимагає від клубу компенсацію за півроку, на що президент Колоса відповів йому відмовою. Селезньов вже почав відчувати себе тренером в Колосі... Наставник команди Руслан Костишин, природно, не витримав і вказав йому на двері.

Актуально: Алієв: Селезньов знайде нову команду

По суті, нормальної гри Селезньов за Колос ж і не демонстрував, а бити постійно пенальті і я можу... Думаю, що після виходу з Колоса варіантів заграти в УПЛ у Селезньова не буде", — вважає Саленко.