Куман: Барселона показала характер у матчі Кубка Іспанії

Головний тренер Барселони Рональд Куман оцінив перемогу над Гранадою в 1/4 фіналу Кубка Іспанії.

Про це розповів сам спеціаліст.

"Неймовірний поєдинок. Думаю, ми показали хорошу гру. У нас були моменти виправити все набагато раніше. За останні п'ять хвилин другого тайму ми забили два голи, а овертайм вийшов взагалі неймовірним. Команда показала відмінний характер, а це перше, що потрібно виділити.

Ми не зупинялися до кінця. Розуміли, що нам не щастить. У нас були відмінні моменти, але м'яч не йшов у ворота, то воротар рятував їх, то штанга. Все йшло до того, що ми програємо.

У першому таймі результат був несправедливим. Ми добре вступили в гру. Припустилися помилки там, де помилятися не можна, і це привело до першого голу в наші ворота, а потім суперник забив другий гол. Але після цього наша команда показала характер. Ми не опустили руки. Нам не щастило, ми не могли забити, але в кінцевому підсумку заслужили перемогу своїм ставленням до справи", - розповів Куман.