Збірна України назвала останнього суперника у 2021 році

Джерело - Чемпіон.
Сформувався остаточний графік збірної України на поточний рік.
Про це повідомляє Telegram-канал Тайны футбола.
У вересні команда Андрія Шевченка зіграє товариський матч із збірною Чехії.
Востаннє Україна зустрічалась з Чехією в рамках першого розіграшу Ліги націй, тоді "синьо-жовті" святкували перемогу в обох поєдинках (1:0; 2:1).
Загалом національна команда України зіграє щонайменше 16 матчів – 8 у відборі до чемпіонату світу, мінімум 3 на груповому етапі Євро і ще 5 товариських.
Раніше повідомлялося, що збірна України зіграє спаринг з Болгарією.