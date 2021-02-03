Збірна України назвала останнього суперника у 2021 році

Збірна України зіграє спаринг з Чехією

Джерело - Чемпіон.

Сформувався остаточний графік збірної України на поточний рік.

Про це повідомляє Telegram-канал Тайны футбола.

У вересні команда Андрія Шевченка зіграє товариський матч із збірною Чехії.

Востаннє Україна зустрічалась з Чехією в рамках першого розіграшу Ліги націй, тоді "синьо-жовті" святкували перемогу в обох поєдинках (1:0; 2:1).

Загалом національна команда України зіграє щонайменше 16 матчів – 8 у відборі до чемпіонату світу, мінімум 3 на груповому етапі Євро і ще 5 товариських.

Раніше повідомлялося, що збірна України зіграє спаринг з Болгарією.