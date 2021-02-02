Вулвергемптон та Шеффілд Юнайтед здобули вольові перемоги у 22 турі АПЛ

Господарі святкували перемоги з однаковим рахунком

Джерело - Чемпіон.

У 22-му турі англійської Прем’єр-ліги Вулвергемптон приймав Арсенал, а Вест Бромвіч завітав в гості до Шеффілда Юнайтед.

Господарі святкували вольові перемоги з однаковим рахунком 2:1. Відзначимо, що каноніри матч завершували у дев’ятьох Луїс та Лено отримали червоні картки.

Чемпіонат Англії - АПЛ

22 тур, 2 лютого

Вулвергемптон - Арсенал 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 32 Пепе, 1:1 - 45+5 Невіш (пен), 2:1 - 49 Моутінью

Шеффілд Юнайтед - Вест Бромвіч 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 41 Філліпс, 1:1 - 56 Богл, 2:1 - 73 Шарп

Нагадаємо, Вест Гем з Ярмоленком програв Ліверпулю у 21 турі АПЛ.