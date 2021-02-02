Визначилося місце проведення матчу Франція - Україна

Матч відбудеться 24 березня

Джерело - УАФ.

Стартовий поєдинок у відборі до ЧС-2022 збірна України зіграє проти чинних чемпіонів світу, французів в Сен-Дені на стадіоні Стад де Франс.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Матч відбудеться 24 березня.

Попередній календар матчів національної збірної України 2021 року

24.03. Франція - Україна. ЧС-2022 (21.45, Сен-Дені)

28.03. Україна - Фінляндія. ЧС-2022 (21.45, Львів)

31.03. Україна - Казахстан. ЧС-2022 (21.45, Львів)

23.05. Україна - Бахрейн. Товариський матч

03.06. Україна - Північна Ірландія. Товариський матч

07.06. Україна - Кіпр. Товариський матч

13.06. Нідерланди - Україна. Євро-2020 (22.00, Амстердам)

17.06. Україна - Північна Македонія. Євро-2020 (16.00, Бухарест)

21.06. Україна - Австрія. Євро-2020 (19.00, Бухарест)

01.09. Казахстан - Україна. ЧС-2022 (17.00)

04.09. Україна - Франція. ЧС-2022 (21.45)

09.10. Фінляндія - Україна. ЧС-2022 (19.00)

12.10. Україна - Боснія і Герцеговина. ЧС-2022 (21.45)

11.11. Україна - Болгарія. Товариський матч

16.11. Боснія і Герцеговина - Україна. ЧС-2022 (21.45)

Раніше, Шевченко назвав завдання збірної України на Євро-2020.