Визначилося місце проведення матчу Франція - Україна

Джерело - УАФ.
Стартовий поєдинок у відборі до ЧС-2022 збірна України зіграє проти чинних чемпіонів світу, французів в Сен-Дені на стадіоні Стад де Франс.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Матч відбудеться 24 березня.
Попередній календар матчів національної збірної України 2021 року
24.03. Франція - Україна. ЧС-2022 (21.45, Сен-Дені)
28.03. Україна - Фінляндія. ЧС-2022 (21.45, Львів)
31.03. Україна - Казахстан. ЧС-2022 (21.45, Львів)
23.05. Україна - Бахрейн. Товариський матч
03.06. Україна - Північна Ірландія. Товариський матч
07.06. Україна - Кіпр. Товариський матч
13.06. Нідерланди - Україна. Євро-2020 (22.00, Амстердам)
17.06. Україна - Північна Македонія. Євро-2020 (16.00, Бухарест)
21.06. Україна - Австрія. Євро-2020 (19.00, Бухарест)
01.09. Казахстан - Україна. ЧС-2022 (17.00)
04.09. Україна - Франція. ЧС-2022 (21.45)
09.10. Фінляндія - Україна. ЧС-2022 (19.00)
12.10. Україна - Боснія і Герцеговина. ЧС-2022 (21.45)
11.11. Україна - Болгарія. Товариський матч
16.11. Боснія і Герцеговина - Україна. ЧС-2022 (21.45)
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