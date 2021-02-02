Селюк: Трансфер Коваленка до Аталанти не здивував

В Аталанті люблять гравців з пострадянського простору, адже крім українців Коваленка і Маліновського, виступає росіянин Міранчук.

Про це заявив агент Дмитро Селюк.

"Коваленка ж взяли дешево - за мільйон. У клубі люблять хлопців з пострадянського простору - є ще Маліновський і Олексій Міранчук. Що стосується рівня, то Віктор виступав за Шахтар, а це бренд. Спочатку ти працюєш на ім'я, потім ім'я - на тебе. Практично всі футболісти, які йдуть від гірників, вдало вписуються в нові команди. Тому мене трансфер не дивує. А ось перехід Шомуродова в Дженоа за 8,5 мільйонів євро - так. Цей клуб вічно в боргах. Мінуси такі, що потенційні покупці контрольного пакета акцій ніяк не можуть зважитися - занадто все погано", - сказав Селюк.